Toyota анонсировала премьеру нового Crown

Онлайн-презентация шестнадцатого поколения культовой модели состоится 15 июля 2022 года

Toyota Crown, впервые появившийся на рынке в 1955 году, готовится к очередной смене поколений. 15 июля 2022 года японская марка представит шестнадцатое поколение культовой модели. Презентация новинки пройдет на специально запущенном сайте.

В преддверии премьеры Toyota опубликовала тизер нового Crown. Как видно на фото, смена поколение отразилась на внешности седана, сделав его похожим на кроссовер. В частности, на «внедорожные» способности автомобиля намекают увеличенный дорожный просвет и пластиковый кузовной обвес по периметру кузова. Также Toyota Crown достались полностью перерисованная передняя часть кузова и профиль лифтбека.

Уже известно, что кросс-седан базируется на архитектуре TNGA-K, тогда как его предшественник использовал заднеприводную платформу TNGA-L. В результате новый Crown стал длиннее, шире и выше, хотя расстояние между осями немного уменьшилось.

Как сообщалось ранее, кросс-седан Toyota Crown будет доступен на рынке в гибридной, плагин-гибридной и полностью электрической модификациях. В качестве потенциальных рынков модели называют Японию, Северную Америку и Китай. По некоторым данным, культовая модель в кузове седан также останется в товарной линейке.