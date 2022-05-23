Toyota Corolla получила самую практичную версию (фото)

В Европе резко вырос спрос на развозные фургоны. Компания Toyota не стала терять время и максимально оперативно заполнила пустующую нишу, представив Corolla Commercial.

Новинка основана на универсале Corolla Touring Sports и представляет собой практичную версию популярной модели для хозяйственных клиентов. Отличие коммерческого варианта от пассажирского заключается в отсутствии заднего ряда сидений. Благодаря этому удалось получить грузовой отсек объемом 1326 л.

Получившийся отсек покрыли прочной резиновой обшивкой и дополнили розеткой на 12 В для подключения инструментов или бытовой техники. Между ним и пассажирским салоном установили стальную перегородку с сеткой сверху. Также в задних стеклах демонтировали стеклоподъемники.

Corolla Commercial доступен в трех цветах: Pure White, Eclipse Black или Silver. В движение грузовой фургон приводит гибридная силовая установка, которая состоит из 1,8-литрового четырехцилиндрового двигателя и электромотора. Суммарная отдача составляет 118 л.с. и 142 Нм крутящего момента. Расход топлива – 3,8 л на 100 км. На полном баке автомобиль может проехать до 1000 км. Стоимость новинки стартует от 33 тысяч долларов.