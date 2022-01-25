Редчайший Lamborghini Aventador сгорел дотла за считанные минуты

Увы, машина восстановлению не подлежит

Видео и фото с горящими автомобилями попадают в сеть довольно часто. В основном участниками подобных инцидентов становятся электромобили. Топливные машины тоже горят, но реже и при других обстоятельствах. В отдельных случаях машину удается спасти, но иногда она успевает полностью выгореть до приезда пожарных. Именно так и произошло с суперкаром Lamborghini Aventador SVJ.

Редчайший родстер, тираж которого составил всего 63 экземпляра, загорелся во время движения по шоссе Куэрнавака-Акапулько в Мексике. Инцидент произошел вчера, 24 января. К счастью, водитель успел покинуть салон автомобиля, поэтому отделался легким испугом. При этом суперкар потушить не успели. К моменту прибытия спасателей, он сгорел дотла.

Lamborghini Aventador SVJ 63 Roadster представили в 2019 году в рамках ежегодного фестиваля Monterey Car Week. Кузов модели выполнен из углеродного волокна. Также родстер получил съемную крышу. Он отличается превосходной производительностью и аэродинамикой. Мощный двигатель V12 позволяет суперкару достигать «сотни» за 2,9 секунды и развивать максимальную скорость в 350 км/ч.