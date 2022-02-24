Toyota готовит новый Crown

В новом поколении седан появится за пределами Японии

Toyota готовит новое поколение знаменитого Crown. По предварительным данный в следующем поколении модель сменит не только форм-фактор и но и расширит свое присутствие на мировых рынках.

Напомним, что нынешний Toyota Crown S220 — заднеприводный седан, вышедший на рынок в 2018 году. Новый Crown будет переднеприводным купе. Также ожидается появление кроссоверной версии. Помимо Японии модель планируют предложить на рынке США. Об том на ссылкой на план продаж компании в штате Нью-Йорк написал в YouTube пользователь под ником Driven District. У местных дилеров новый Toyota Crown появится в октябре 2022 года, но в самой компании по этому поводу молчат.

Актуальное поколение Toyota Crown базируется на заднеприводной версии модульной платформы TNGA. В моторной гамме модели 2,0-литровый наддувный AR-FTS мощностью 245 л.с. и две гибридные силовые установки мощностью 226 и 359 л.с. В первом случае агрегат построен на базе 2,5-литрового безнаддувного A25A-FXS, во втором — 3,5-литрового V6 8GR-FXS. Привод — задний или полный.