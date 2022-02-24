Военное положение в Украине – важная информация для автомобилистов

Сегодня, 24 февраля 2022 года, на внеочередном заседании Верховная Рада ввела военное положение в Украине. За данное решение проголосовало 300 народных депутатов. Новый режим подразумевает под собой ряд ограничений на всей территории страны. Коснутся они и автомобилистов.

В частности, будет установлен особый режим передвижения транспортных средств как внутри населенных пунктов, так и за его пределами. Также возможно введение комендантского часа, во время которого движение автомобилей будет запрещено. Водители могут столкнуться с усиленной проверкой документов и личного транспорта.

Кроме того, законодательством разрешено во время действия военного положения в стране принудительно изымать или отчуждать для нужд обороны имущество у физических и юридических лиц, в том числе и автомобили. При этом владельцу выдается специальный документ, по которому после окончания этого правового режима он может вернуть свое имущество или получить компенсацию.

Несмотря на то, что введенное в Украине положение позволяет применять все вышеперечисленные меры, это вовсе не значит, что они будут реализованы в полном объеме. Все будет зависеть от ситуации. Главное не поддаваться панике и действовать разумно.