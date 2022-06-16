Toyota готовит «шестнадцатый» Crown

Мировая премьера седана нового поколения состоится в июле

Toyota Crown, впервые появившийся на рынке еще в 1955 году, готовится сменить поколение. По некоторым данным, официальная премьера новинки состоится 15 июля 2022 года. Первым покажут «четырехдверный седан с мотивами внедорожника». Также готовят универсал, хэтчбек и кроссовер.

В новом поколении Toyota Crown полностью изменили дизайн. Экстерьер седана соответствует стилистике последних моделей японской марки. В частности, оформлением передней части кузова с «острыми» фарами он напоминает электрический кроссовер Toyota bZ4X. Широкие воздухозаборники заимствовали у Corolla Sport.

Еще одна особенность — болтовое крепление ступицы колеса, как у нового Lexus IS/NX/nextRX. Такое решение впервые применили в модельной линейке Toyota. Ожидается, что это позволит улучшить управляемость за счет снижения неподрессоренной нагрузки на крепление.

По предварительным данным, новый Toyota Crown построен на той же модульной платформе TNGA-L, что и актуального поколение S220. В движение новинку будет приводить гибридная силовая установка на базе 2,4-литрового наддувного бензинового двигателя. Больше информации появится уже через месяц.