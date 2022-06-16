Где купить новый компрессор от проверенного производителя?
Хороший компрессор для автомобилиста — на вес золота. Его можно использовать для подкачки шин, покраски кузова, продувки полостей и трубок, нанесения средств против коррозии, ухода за карбюратором.
Компрессор в гараж лучше не покупать с рук. Б/у аппарат может плохо работать из-за естественного износа, а то и вовсе оказаться неисправным. Сэкономить не получится, поскольку техническое обслуживание или ремонт влетит в копеечку. Новый прибор из проверенного магазина — вариант куда надежнее. На него распространяется гарантия, в случае обнаружения заводского брака или проблем со сборкой можно не беспокоиться о внеплановых тратах. Устранение проблем возьмет на себя производитель.
Ассортимент компрессоров огромный, можно подобрать модель для любых задач. Если приоритетное требование — баланс цены и качества, стоит присмотреться к разработкам Makita, Einhell, Neo Tools, Metabo.
- Компрессор Metabo стоит взять, потому что он собран в Европе и за ним легко ухаживать. В специализированных магазинах без проблем можно найти масло, шланги, насадки и другие «расходники» для него.
- Преимущества устройств Makita: передвижная конструкция, точный цифровой манометр, защита от случайного включения, удобная транспортировка.
- Плюсы Einhell: доступная стоимость многих моделей, высокое рабочее давление, широкие возможности эксплуатации и долгий срок службы при соблюдении правил техники безопасности.
- Neo Tools привлекают высокой мощностью, широким диапазоном рабочей температуры, высокой степенью защищенности. Они соответствуют европейским стандартам безопасности, поэтому сохраняют работоспособность даже после многократных пиковых нагрузок.
Продаются компрессоры от этих производителей в интернет-магазине Moyo.ua. Модели представлены в виртуальном каталоге с фотоснимками, сделанными с разных ракурсов, и детальными описаниями.
При выборе можно использовать такие фильтры:
- Назначение. Позволяет отсортировать бытовые модели компрессоров от промышленных.
- Мощность. Помогает подобрать модель с оптимальной потребляемой мощностью.
- Тип питания. Ускоряет поиск аккумуляторных или сетевых устройств.
- Продуктивность. Способствует быстрому поиску компрессора с оптимальной производительностью.
- Рабочее давление. Дает возможность узнать, с каким максимальным показателем работает инструмент.
Преимущества покупки компрессора в Moyo.ua
Moyo.ua — интернет-магазин с понятным интерфейсом и комфортными условиями шопинга. Для покупателя доступны такие «плюшки»:
- Помощь в выборе. Обратиться за помощью можно в онлайн-чат или на горячую линию.
- Бонусная программа. При покупке компрессора зарегистрированным пользователям гарантирован кэшбек, которым потом можно воспользоваться для оплаты других товаров.
- Возврат и обмен. Агрегат можно вернуть или обменять в случаях, предусмотренных законодательством.
Многие популярные модели компрессоров доступны со скидкой, так что при покупке можно сэкономить приличную сумму.