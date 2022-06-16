Где купить новый компрессор от проверенного производителя?

Хороший компрессор для автомобилиста — на вес золота. Его можно использовать для подкачки шин, покраски кузова, продувки полостей и трубок, нанесения средств против коррозии, ухода за карбюратором.

Компрессор в гараж лучше не покупать с рук. Б/у аппарат может плохо работать из-за естественного износа, а то и вовсе оказаться неисправным. Сэкономить не получится, поскольку техническое обслуживание или ремонт влетит в копеечку. Новый прибор из проверенного магазина — вариант куда надежнее. На него распространяется гарантия, в случае обнаружения заводского брака или проблем со сборкой можно не беспокоиться о внеплановых тратах. Устранение проблем возьмет на себя производитель.

Ассортимент компрессоров огромный, можно подобрать модель для любых задач. Если приоритетное требование — баланс цены и качества, стоит присмотреться к разработкам Makita, Einhell, Neo Tools, Metabo.

Компрессор Metabo стоит взять, потому что он собран в Европе и за ним легко ухаживать. В специализированных магазинах без проблем можно найти масло, шланги, насадки и другие «расходники» для него. Преимущества устройств Makita: передвижная конструкция, точный цифровой манометр, защита от случайного включения, удобная транспортировка. Плюсы Einhell: доступная стоимость многих моделей, высокое рабочее давление, широкие возможности эксплуатации и долгий срок службы при соблюдении правил техники безопасности. Neo Tools привлекают высокой мощностью, широким диапазоном рабочей температуры, высокой степенью защищенности. Они соответствуют европейским стандартам безопасности, поэтому сохраняют работоспособность даже после многократных пиковых нагрузок.

Продаются компрессоры от этих производителей в интернет-магазине Moyo.ua. Модели представлены в виртуальном каталоге с фотоснимками, сделанными с разных ракурсов, и детальными описаниями.

При выборе можно использовать такие фильтры:

Назначение . Позволяет отсортировать бытовые модели компрессоров от промышленных.

. Позволяет отсортировать бытовые модели компрессоров от промышленных. Мощность . Помогает подобрать модель с оптимальной потребляемой мощностью.

. Помогает подобрать модель с оптимальной потребляемой мощностью. Тип питания . Ускоряет поиск аккумуляторных или сетевых устройств.

. Ускоряет поиск аккумуляторных или сетевых устройств. Продуктивность . Способствует быстрому поиску компрессора с оптимальной производительностью.

. Способствует быстрому поиску компрессора с оптимальной производительностью. Рабочее давление. Дает возможность узнать, с каким максимальным показателем работает инструмент.

Преимущества покупки компрессора в Moyo.ua

Moyo.ua — интернет-магазин с понятным интерфейсом и комфортными условиями шопинга. Для покупателя доступны такие «плюшки»:

Помощь в выборе. Обратиться за помощью можно в онлайн-чат или на горячую линию. Бонусная программа. При покупке компрессора зарегистрированным пользователям гарантирован кэшбек, которым потом можно воспользоваться для оплаты других товаров. Возврат и обмен. Агрегат можно вернуть или обменять в случаях, предусмотренных законодательством.

Многие популярные модели компрессоров доступны со скидкой, так что при покупке можно сэкономить приличную сумму.