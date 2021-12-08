Toyota готовит сразу две практичные новинки: первые фото

Компания перенесла премьеру своих новых моделей

Новое поколение практичных минивэнов Toyota Noah и Voxy, которое станет четвертым в истории моделей, должны были презентовать сегодня, 8 декабря 2021 года. Однако планы компании изменились, и она перенесла официальный дебют на 20 января 2022-го. В качестве бонуса для поклонников марки, были опубликованы официальные промоизображения новинок.

Судя по этим фото, автомобили сохранят характерную двухобъемную форму кузова с коротким капотом, а пластика панелей станет более сложной. Боковая линия остекления будет подниматься вверх в последней доле, делая модель визуально динамичнее. Минивэн Noah получит зауженные фары, а Voxy достанутся двухъярусные, где блоки ближнего и дальнего света интегрированы в бампер.

Компоновка салона минивэнов может быть как семи, так и восьмиместной. Об оснащении кабины пока данных нет. Известно, что в основу Noah/Voxy ляжет модульная платформа TNGA. Вэн будет доступен с 2,0-литровым бензиновым двигателем. Также предусмотрена модификация на основе 1,8-литрового мотора. Суммарная отдача такого агрегата составит 180 л.с. Привод — передний или полный.