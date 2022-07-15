Toyota Land Cruiser 300 превратили в кабриолет для сафари

Внедорожнику срезали крышу и установили защиту на кузов

Toyota Land Cruiser 300 пользуется большой популярностью у тюнеров. Один из них превратил внедорожник в автомобиль для сафари. Land Cruiser с откидным верхом недавно заметили в Объединенных Арабских Эмиратах, в городе Шардже, третьем по величине в стране после Дубая и Абу-Даби. Фото уникального кабриолета для сафари опубликовал в Instagram пользователь с ником Lc300.qa, он же владелец Land Cruiser.

Как видно на снимках, вместе с крышей внедорожник лишился стоек, боковых окон и заднего ветрового стекла. На носу и корме появилась дополнительная защита на случай нападения диких животных. Для защиты пассажиров предусмотрен трубчатый каркас. Он должен уберечь седоков во время опрокидывания автомобиля. А от палящих лучей солнца их защитит тканевый тент.

Предположительно, переделке подвергся внедорожник, успевший побывать в ДТП. Не исключено, что автомобиль повредили в результате опрокидывания. Подобные случаи регистрировались во время транспортировки Toyota Land Cruiser 300 в дилерские центры. Не весьма успешным был опыт вождения нового внедорожника и для некоторых клиентов. Стоимость переделки владелец не уточнил.