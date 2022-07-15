Toyota официально представила новый Crown

Теперь это купеобразный кроссовер

Седан Toyota Crown сменил поколение, а вместе с ним и форм-фактор. Теперь это купеобразный кроссовер, сравнимый габаритами с BMW X6. Габаритная длина новинки — 4930 мм. В основе кросс-купе лежит архитектура TNGA-K. Она же используется полноразмерным Toyota Highlander.

В моторной линейке заявлены бензиновые и гибридные силовые агрегаты. В 2024 году на рынок выйдет полностью электрическая версия Crown. Новинку предложат с передним и полным приводом.

Актуальное поколение Toyota Crown вышло на рынок в 2018 году. Седан доступен с 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 245 л.с. в двух гибридных версиях. Силовые установки гибридов построены на базе атмосферных моторов рабочим объемом 2,5 и 3,5 литра. Отдача агрегатов — 226 и 359 л.с. соответственно. В Японии ценник седана стартует от $36 000.

Стоимость нового Toyota Crown не объявлена. Известно, что помимо Японии кросс-купе появится в США и Китае.