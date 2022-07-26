Toyota начала возвращать деньги за непоставленные Harrier

Прием заказов на среднеразмерный кроссовер остановлен из-за нехватки полупроводников

Toyota Motor приостановила прием заказов на кроссовер Harrier. Как сообщила Nikkei, компания впервые в истории отменила «некоторые» заказы из-за сбоев в производстве. Они связанны со вспышкой Covid-19 в Шанхае. Клиентам предлагают переоформить заказы на более новый Harrier. Старт его серийного производства запланирован на сентябрь 2022 года.

Сейчас Toyota рассматривает возможность покрытия дилерами разницы в цене между актуальным Harrier и новым поколением модели. Предположительно, новый кроссовер будет стоить примерно на $730. Официальный ценник новинки и перечень улучшений, пока не озвучены.

Toyota прикладывает все усилия, чтобы преодолеть проблемы с поставками полупроводников. Именно проблемы в нарушением цепочек поставок вынудили компанию сократить производство автомобилей. Ранее в этом месяце Toyota уже объявила о прекращении приема заказов на Land Cruiser и сокращении глобального производственного плана на август на 18% от первоначально заявленного.