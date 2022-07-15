Волонтеры закупили для ВСУ грузовики DAF Leyland

Колоссальный вклад в победу Украины над российскими оккупантами вносят волонтеры. Они проделывают невероятную работу, чтобы закрыть потребности нашей армии. Вот и в этот раз им удалось найти и закупить в Великобритании грузовики DAF Leyland.

Как сообщил Юрий Бирюков, волонтерская организация «Крылья Феникса» заключила договор на поставку в Украину 42 таких грузовиков. На данный момент оплачено 28 единиц техники, а на остальные продолжают собирать средства. Выкупленные машины уже доставлены из Великобритании на автовозах во Львов. А до следующего пункта они будет следовать своим ходом.

Глава фонда отметил, что техника прошла беглое ТО на площадке в Великобритании. Несмотря на солидный возраст (30 лет) машины находятся в хорошем состоянии – их регулярно обслуживали и бережно хранили. К тому же они имеют небольшие пробеги. Грузовики оснащены 6-литровыми двигателями, которые работают в паре с пятиступенчатой коробкой передач и системой полного привода.

Также есть лебедка, которая позволяет тянуть за собой до 5 тонн. Автомобиль может развивать скорость до 120 км/ч, но комфортная будет в пределах 70 км/ч. Расход топлива равен 15 л на 100 км. Эти машины будут идеальными помощниками на передовой, ведь на них можно перевозить абсолютно все – от боеприпасов до личного состава.

«Мечта любого зампотыла и зампотеха! И мы хотим их привезти МНОГО. Для разных бригад, для разных родов войск. Мы уже отслуживаем несколько СОТЕН грузовиков по Европе и создаем банк запчастей и компонентов», – говорится в сообщении.