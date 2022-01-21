Tesla Model S с тремя реактивными двигателями приняла участие в гонке (видео)

Ее соперником стал другой электрокар Tesla

Блогеры и по совместительству создатели YouTube-канала AMS Performance провели серию очень странных заездов с участием электромобилей Tesla. Эта странность кроется в одном из автомобилей-участников. Один из них — Model S P85D — укомплектовали тремя реактивными двигателями. В результате с 0-100 км/ч автомобиль ускоряется за 3,3 секунды.

Соперником необычного электромобиля стала заводская Tesla Model S Plaid с тремя электромоторами суммарной отдачей 1020 л.с. С места до 100 км/ч такой лифтбек ускоряется за 2,0 секунды и развивает максимальную скорость в 321 км/ч.

В первых двух заездах неоспоримым победителем стала Tesla с реактивным двигателем. Побить ее результат самая мощная на сегодняшний день Model S Plaid смогла только в третьем. Помимо этого блогеры провели целую серию дрэг-заездов, в результате которых победителя не оказалось. Оба автомобиля получили по три балла.