"Несемось!". Как команда волонтеров завезла 30 машин для ВСУ, делая сувениры из российских "Аллигаторов"

“Сейчас в нашей банде, наверное, больше 30 человек. И 40 миллионов украинцев”, – рассказывает Петр Шуклинов, соучредитель благотворительного фонда “Несемось!”, который находится в процессе регистрации. Шуклинов – журналист с 15-летним стажем. С 2015 по 2017 годы – военный корреспондент. Сейчас руководит общественно-политической редакцией сайта LIGA.net.

“Когда русские напали на нашу страну, два журналиста из моей редакции ушли на фронт. Было очевидно, и мне в том числе, что одной журналистики для победы недостаточно”, – вспоминает Шуклинов.

Первую машину для армии передал подписчик в Фейсбуке. “Просто отдал свой L200 без каких-либо вопросов. А первым “заказчиком” выступил наш коллега Денис Бигус, который не смог удержать себя от военкомата. Я просто выступил посредником”, – говорит Шуклинов.

После первого подписчика откликнулся второй – тоже передал машину. “Но второго заказа не было. Поэтому я написал у себя в Telegram: военные, а кому надо машину? И моя “личка” обвалилась. Заявок были сотни. Я спешно удалил пост, но его скриншоты с просьбами привезти машины приходили еще несколько дней”, – отмечает Шуклинов.

Стало ясно, что проблема с колесами у армии колоссальная. “Четвертого марта, через неделю после начала вторжения, я написал в Facebook: друзья, нужна помощь с доставкой машин. Одним из первых отозвался журналист сайта Belsat Ярослав Стешик из Польши, беларус. Он и его друзья обеспечили нас логистикой в Польше, где машин тогда еще было очень много. Друзья-беларусы искали машины, покупали, ремонтировали и привозили до границы, откуда их забирали украинки-водители. Так возникла наша банда волонтеров”, – говорит Шуклинов.

С марта по июль волонтеры завезли около 30 автомобилей – для армии, Национальной полиции, “Альфы” СБУ и других спецподразделений, рассказывает Шуклинов. Пикапы, джипы, микроавтобусы. И все это – за деньги донаторов.

“Моя роль в нашей банде – сбор денег. Это то, в чем я наиболее эффективен: 30 000 подписчиков в Telegram, 65 000 в Facebook, 20 000 в Twitter. Эти люди передали нам миллионы гривень, которые мы конвертировали в машины для военных”, – рассказывает Шуклинов.

Но все это, по словам Шуклинова, было бы невозможным, “если бы не титанический труд” Марии Макаренко, второго соучредителя фонда “Несемось!”. Мария взяла на себя самые сложные задачи.

“Я не знаю, когда Маша спит. Вся логистика по Украине, включая письма от воинских частей, коммуникация с военными, ввоз машин, бумаги, поиск водителей – все это ее фронт. Маша может даже глубокой ночью достать из постели какого-то чиновника и заставить его работать. Я не знаю, как она это делает. Но без нее мы бы и одной машины не завезли. Особенно в начале, когда не было отдельных маршрутов для гуманитарки на границе, зато было много хаоса и неразберихи. Когда Маша спросила, как назвать наш фонд, я сразу предложил в ее честь – Святая Мария”, – рассказывает Шуклинов.

Мария работает в сфере безопасности – управляет группой охранных компаний. Когда началась полномасштабная война, охранять пришлось уже всю страну, а не только коммерческие объекты. “А я не могла сидеть без дела и хотелось быть полезной в приближении победы”, – говорит она.

Сейчас большинство членов команды – это украинцы, которые живут в разных странах Европы, говорит Шуклинов. Они подбирают автомобили по запросу военных, покупают и пригоняют.

Например, Игоря Семенюка, который покупает и завозит машины из Швейцарии (в каждой стране у волонтеров отдельный человек), новость о полномасштабном вторжении застала в горах Перу: “9 марта вернулся в Европу, Варшаву и с тех пор занимаюсь покупкой авто для нужд ВСУ”.

Алексей Наконечный, Михаил Гаевский – десятки и десятки людей, которые крутят “волонтерский механизм”. “О каждом члене нашей команды можно писать лонгриды. Кто-то находит машины, осматривает и покупает. Кто-то пригоняет. Кто-то отвозит на СТО, где друзья по скидке чинят. Кто-то помогает передавать деньги. Механизм состоит из незаменимых частей”, – говорит Шуклинов.

В команде не только украинцы и беларусы. Александр Климанов – бывший российский оппозиционер, о котором большой профайл писала Медуза. Алекс восемь месяцев просидел в тюрьме США, а теперь помогает покупать машины для украинской армии.

Но в какой-то момент стало очевидно, рассказывает Шуклинов, что сбор денег на машины стремительно падает. В фонде придумали, как это исправить – дарить интересные подарки в обмен на донаты. Так возник проект “Разбери русню на сувениры”.

Первую партию сувениров из российской военной техники в количестве 20 штук за неделю обменяли на 500 000 грн, говорит Шуклинов.

Это была российская “Оса”, подбитая и захваченная украинской армией. Во время ремонта и замены, одну из разбитых частей машины списали, а волонтеры из этого металлолома сделали сувениры.

Сейчас эта “Оса” защищает украинское небо, а сувениры из ее старой “шкуры” помогли купить машины для ВСУ. Так у каждого, кто получил сувенир, навсегда осталась собственная частичка украинского военного триумфа, отмечает Шуклинов.

Чтобы сделать сувениры, третий соучредитель фонда Ярослав Андрюк нашел талантливого мастера из Мариуполя – Сергея Науменко. Во время войны мужчина выехал из разрушенного города и начал жизнь с нуля во Львове. А теперь помогает приближать деоккупацию родного города, делая новые и новые партии сувениров. На этот раз – из обломков российского “Аллигатора”, сбитого Стингером в Киевской области, рассказывает Шуклинов.

30 сувениров из новой партии сделаны специально для конгрессменов США, они отправятся вместе с украинскими депутатами как подарки в Вашингтон. “Никогда не думал, что буду делать что-то подобное и буду полезен нашей стране”, – говорит Сергей.

Но список автомобилей, которые требуются военным, постоянно растет.

“Несмотря на усталость – совмещать работу и волонтерство очень сложно – я уверен, что мы победим в этой войне. Просто потому, что огромное количество людей согласились круглосуточно работать на победу. А другое огромное количество людей согласились это финансировать. Признаюсь, был момент, когда вместо необходимых 300 000 грн на машины мы собрали только 70 000. И в тот момент я подумал: “Наверное, пора заканчивать. Сделали, что смогли”.

Но наступил день следующий и сотни людей перевели нам недостающие 230 000 грн. То есть, украинцы просто не дают остановиться. Мы бы и хотели, может, отдохнуть, выдохнуть. Но украинцы так хотят победы, что ты не можешь не делать то, что они хотят. Это железная воля, которая держится на героизме наших военных. Победить таких людей, очевидно, нельзя. Поэтому мы везем новый автокараван для армии, чтобы все это быстрее закончилось нашей победой”, – резюмирует Шуклинов.

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