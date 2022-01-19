Toyota показала первый тизер нового рамного внедорожника

Это Sequoia следующего поколения

Toyota опубликовала первый и пока единственный тизер нового рамного внедорожника Sequoia. На фото виден не весь автомобиль, а его задняя часть. Судя по задней стойке кузова и элементам остекления, можно предположить, что новый внедорожник будет внешне похож на другую популярную модель производителя — Land Cruiser 300.

Основой для новой Sequoia стала рамная платформа от пикапа Tundra последнего поколения, который дебютировал в прошлом году. От него Секвойе достанутся и моторы, а именно 3,5-литровый бензиновый V6, выдающий 389 л.с., и гибридная система i-Force, где пару мотору составляет электродвигатель. Суммарная отдача такой силовой установки — 437 л.с. Коробка передач в обоих случаях одна — десятиступенчатая автоматическая. Привод может быть задним или полным.

Точная дата презентации Toyota Sequoia пока не озвучена. Ожидается, что новинку представят в течении двух следующих месяцев. Нынешнее поколение модели выпускается с 2007 года. Ее ключевым рынком является Северная Америка.