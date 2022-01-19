Stellantis развивается ускоренными темпами и празднует свою первую годовщину

Год назад ( 19 января 2021 г. ) была основана компания Stellantis N.V., нацеленная на создание будущего транспортной мобильности с помощью инновационных и эффективных решений. Сегодня Stellantis отмечает свою первую годовщину обзором основных вех, пройденных за последние 12 месяцев.

«Автомобильная отрасль вступает в новую эру. Этому способствует все более стремительная интеграция цифровых технологий в жизнь наших клиентов», — сказал Карлос Таварес, генеральный директор Stellantis. «Неслучайно компания Stellantis появилась именно тогда, когда от автопроизводителя потребовалось новое мировоззрение, способное удовлетворить потребности клиентов в экологически чистой, интерактивной, доступной и безопасной свободе передвижения для всех. Каждый сотрудник Stellantis стремится внести свой вклад в развитие ее мощи и достижение высоких результатов с тем, чтобы обеспечить компании устойчивое будущее».

За первые 12 месяцев своего существования Stellantis заложил фундамент компании и сделал впечатляющие шаги навстречу будущему.

Была определена цель компании: «Вдохновляясь уникальным опытом, мы прокладываем дорогу в будущее», и ее ценности: забота о планете, своих сотрудниках и сообществах, в которых компания ведет свою деятельность.

В первый же день организовано операционное управление и руководящая команда, доказавшая свою эффективность.

Разработан долгосрочный стратегический план, который будет анонсирован 1 марта.

В 2021 году были успешно запущены 10 новых автомобилей, в том числе: Citroën C4, Fiat Pulse, DS 4, DS 9, Jeep® Commander, Grand Cherokee/Grand Cherokee L, Wagoneer/Grand Wagoneer, Maserati MC20, Opel Mokka, e-Rocks и Peugeot 308 (Премия «Автомобиль года») с глобальным ассортиментом из 33 электрифицированных автомобилей, включая коммерческие водородные автомобили на топливных элементах, уже поступившие в продажу.

Спланированы инвестиции в размере более 30 миллиардов евро на срок до 2025 года для реализации стратегий электрификации и программного обеспечения, которые поддержат переход к устойчивой высокотехнологичной компании по производству автомобилей нового поколения. Создана мощная, инновационная экосистема стратегических партнерств.

Выработана амбициозная стратегия электрификации , представленная восемью электромобилями, которые поступят в продажу в течение следующих 18 месяцев и дополнят линейку 14 легендарных брендов и двух мобильных брендов компании. В рамках 2021 года сформировано партнерство с Automotive Cells Company, Factorial Energy, LG Energy Solution, Samsung SDI и Vulcan Energy Solutions.

, представленная восемью электромобилями, которые поступят в продажу в течение следующих 18 месяцев и дополнят линейку 14 легендарных брендов и двух мобильных брендов компании. В рамках 2021 года сформировано партнерство с Automotive Cells Company, Factorial Energy, LG Energy Solution, Samsung SDI и Vulcan Energy Solutions. Обеспечена интеграция программного обеспечения благодаря революционному сотрудничеству с Amazon, BMW, Foxconn и Waymo.

благодаря революционному сотрудничеству с Amazon, BMW, Foxconn и Waymo. Налажены глобальные финансовые операции в США путем приобретения First Investors Financial Services, а также партнерства по всей Европе с BNP Paribas Personal Finance, Crédit Agricole Consumer Finance и Santander Consumer Finance.

Впереди – большое будущее

«Нам предстоит еще много работы по созданию и совершенствованию новой компании, но мы двигаемся семимильными шагами», — заявил Карлос Таварес. «Гонка началась, и Stellantis добьется успеха в этой непростой борьбе. Мы воспринимаем её как возможность к развитию, и наши звезды укажут нам путь».

Stellantis появился всего 12 месяцев назад. Компания закрепила свое присутствие в трех влиятельных регионах — Европе, Северной Америке и Латинской Америке — в дополнение к большому нераскрытому потенциалу на таких важных рынках, как Китай, Африка, Ближний Восток, Океания и Индия. Производственные площадки в более чем 30 странах, позволяют Stellantis эффективно удовлетворять потребности клиентов во всем мире, а также поставлять автомобили и услуги высокого качества для более чем 130 рынков.

Путь к Stellantis

И в Украине представительству концерна Stellantis есть чем поделиться. Представительство Stellantis в Украине (Бренды PEUGEOT, CITROЁN, OPEL, DS Automobiles) по итогам 2021 года контролирует почти 10% автомобильного рынка Украины – суммарные продажи автомобилей вышеуказанных Брендов превысили 11 тыс. единиц. Данного результата удалось достичь благодаря слаженной работе представительства и дилерских центров, количество которых растет с каждым годом. Также важную роль в успехе Stellantis сыграло предложение новых технологичных и современных услуг для клиентов. Так, в 2021 году были открыты онлайн-магазины Брендов PEUGEOT, CITROЁN и DS Automobiles, где каждый клиент может в реальном времени подобрать автомобиль, который уже сейчас есть в Украине.

Но на достигнутом никто не собирается останавливаться. Успехи 2021 года являются прочным основанием для новых достижений в 2022 году. Главная стратегическая цель для представительства Stellantis в Украине – занять более 10% автомобильного рынка Украины. Этот результат должны обеспечить как уже известные Бренды PEUGEOT, CITROЁN, OPEL, DS Automobiles, так и новый Бренд, который присоединится к «семье» Stellantis в Украине – культовый и легендарный JEEP! Для Бренда JEЕP начинается новая эра в Украине в составе концерна Stellantis начиная с 1 июня 2022 года.