Toyota показала самую крутую Corolla, которая хвастает высокой мощностью

Отдача силовой установки нового «горячего» хэтчбек составит 268 л.с.

Toyota опубликовала в Instagram серию снимков. На них — спортивный хэтчбек Corolla, которому достанется шильдик GR (Gazoo Racing). По крайней мере, об этом свидетельствует надпись «G16 GR Four» на одном из корабельных контейнеров на заднем плане. Это зашифрованное обозначение мотора и системы полного привода.

Таким двигателем комплектуется спортивная версия хэтчбека Yaris GR. Речь о 1,6-литровом трехцилиндровом турбированном моторе, мощностью 268 л.с. Такой же будет и отдача двигателя нового хот-хэтча Toyota. На это указывают цифры «2» и «68». Они видны на панели климатической установки.

По предварительным данным, у ездовой электроники Corolla GR будет три режима: Normal, Sport и Track. При этом при выборе режима Normal тяга распределяется между осями в отношении 60:40, при выборе Sport — 30:70, ну а в режиме Track — 50:50.

Сроки премьеры Toyota Corolla GR пока не объявлены, тогда как новый Yaris GR покажут до конца этого года. На рынке хэтчбек появится в 2022 году.