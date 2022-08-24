Toyota представила бюджетный микровэн на базе Yaris (фото)

Компактный минивэн Toyota Sienta сменил поколение. Это третья генерация модели с момента ее выхода на рынок в 2003 году.

Новая Sienta переехала на платформу TNGA-B, на которой также базируется хетчбэк Yaris, и немного приросла в размерах. В длину она теперь достигает 4300 мм при колесной базе 2750 мм. Ширина и высота – 1695 и 1670 мм соответственно. Внешне автомобиль также изменился. У него более плавные раздутые формы. Также он получил новые светодиодные фары с темной окантовкой и модернизированную решетку радиатора.

Среди других изменений – оригинальные задние фонари, пластиковые вставки на колесных арках и порогах, сдвижные боковые двери с сервоприводом и функцией открытия без ключа. Салон микровэна просторный и рассчитан на семь человек. В оснащение кабины вошла мультимедийная система с 10,2-дюймовым экраном, цифровая приборная панель, камеры кругового обзора, USB-порты и пакет Toyota Safety Sense ADAS.

Новая Sienta доступна с 1,5-литровым бензиновым двигателем Dynamic Force Engine мощностью 120 л.с. Он работает в паре с вариатором. Также доступен вариант с гибридной силовой установкой. В этом случае пару двигателю составляет электромотор, установленный на задней оси. Компактный минивэн уже поступил в продажу на рынке Японии по цене от 14 000 долларов.