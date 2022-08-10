Toyota представила компактный седан за $15 000 (фото)

Дебютировало новое поколение субкомпактного седана Toyota Yaris Ativ. Новинка выполнена в стиле Corolla и составит конкуренцию на рынке Hyundai Solaris.

Модель построена на платформе TNGA-B и достигает в длину 4425 мм при колесной базе 2620 мм. Ширина и высота составляют 1740 и 1580 мм соответственно. У седана покатая крыша и атлетичный профиль. Также он получил широкую решетку радиатора, агрессивные светодиодные фары, вертикальные воздухозаборники и угловатые фары на корме. Ездит Yaris Ativ на 16-дюймовых колесах.

Салон бюджетного седана выглядит довольно современно. В его оснащение включена 7-дюймовая цифровая приборная панель, мультимедийная система с 9-дюймовым экраном, новое рулевое колесо, система климат-контроля, аудиосистема Pioneer с шестью динамиками, четыре USB-порта, адаптивный круиз-контроль, пакет Toyota Safety Sense и фоновое освещение с 64 цветами.

Под капотом новой генерации Toyota Yaris Ativ находится безнаддувный 1,2-литровый четырехцилиндровый двигатель Dual VVT-iE мощностью 93 л.с. и крутящим моментом 110 Нм, который сочетается исключительно с автоматической коробкой передач Super CVT-i и системой переднего привода. Предлагаться новинка будет на рынке Тайланда по цене от 15 000 долларов.