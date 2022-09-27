Toyota представила новый плагин-гибрид — Harrier PHEV

Новая версия кроссовера предназначена для рынка Японии

Toyota представила обновленный кроссовер Harrier для японского рынка, который теперь доступен и в качестве подзаряжаемого гибрида (PHEV). Такой кроссовер укомплектован 2,5-литровым бензиновым двигателем А25А-FXS отдачей 177 л.с. и 219 Нм крутящего момента. ДВС дополнен двумя электромоторами, по одному на оси. Отдача переднего — 182 л.с. и 270 Нм, заднего — 54 л.с. и 121 Нм. Задний включается на старте и в тех случаях, когда электроника считает сцепление с дорожным полотном недостаточным. Совокупная мощность силовой установки — 306 л.с.

Емкость литий-ионного аккумуляторного блока составляет 18,1 кВтч. Запас хода на электротяге — 93 км. Паспортный расход топлива — 4,9 л/100 км.

В Японии кроссовер также предлагают с 2,0-литровым атмосферным мотором M20A-FKS (171 л.с. и 207 Нм) или гибридной установкой THS II на базе 2,5-литрового двигателя A25A-FXS (178 л.с. и 221 Нм). После обновления им положен усовершенствованный комплекс превентивной безопасности Toyota Safety Sence, входящий в стандартную комплектацию. Теперь в нем появилась функция обнаружения пешеходов при повороте направо или налево. Также улучшено качество изображения 12,3-дюймовой приборной панели и в базовую комплектацию медиасистемы включен Wi-Fi роутер.

На внутреннем рынке продажи обновленного Toyota Harrier стартуют 31 октября 2022 года. Плагин-гибридная версия кроссовера будет стоить от 6 200 000 иен ($42 987).