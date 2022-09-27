В Украине создали САУ из трофейного бронетранспортера (видео)

За последнее время украинские защитники захватили в качестве трофеев много вражеской техники. Часть ее сразу встала на службу ВСУ, а некоторые экземпляры сначала модернизировали. Именно так и произошло с бронетранспортером МТ-ЛБ.

Эту российскую боевую машину переделали в самоходную артиллерийскую установку со 100-мм украинским противотанковым орудием «‎Рапира» на борту. Над проектом работали инженеры «‎Укртрансгаза» совместно со специалистами профильного университета. Им удалось установить пушку так, что дальность ее стрельбы увеличилась на 2-3 км.

В пресс-службе компании отметили, что установка была создана для одного из боевых отрядов ТРО. Шесть человек за две недели смогли реализовать эту идею и даже протестировать САУ на полигоне. В ближайшие дни она отправиться на передовую громить российских оккупантов.