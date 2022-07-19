Toyota представила спортивную версию Yaris Cross — GR Sport

В Японии продажи Toyota Yaris GR Sport стартуют 8 августа

Подразделение Toyota Gazoo Racing разработало спортивную версию субкомпактного кроссовера Yaris Cross. От базовой модели модификация с приставкой GR Sport отличается как внешне, так и технически.

Снаружи Yaris Cross GR Sport выделяется решеткой радиатора с крупными сотами, декоративными вставками в воздухозаборниках, специальными шильдиками и фальшивыми диффузорами в заднем бампере. Дополняют спортивный образ завышенный на 10 мм дорожный просвет и оригинальные десятиспицевые колесные диски с ярко-красными тормозными суппортами и шинами Falken FK510 SUV.

В салоне — спортивные передние сиденья с развитой боковой поддержкой, обтянутые замшей и искусственной кожей. Также на спортивный характер указывают алюминиевые накладки на педали и трехспицевое мультифункцинальное рулевое колесо с логотипом «GR» в нижней части.

Для повышения жесткости кузова на кручение под днищем установили три дополнительные поперечины. Это позволило повысить устойчивость и улучшить остроту управления на бездорожье. Также Yaris Cross GR Sport достались перенастроенный электроусилитель руля и оригинальные пружины и амортизаторы. В гибридной версии используется собственный блок управления силовой установкой и другой приводной вал.

На родном рынке марки продажи Toyota Yaris GR Sport стартуют 8 августа. В зависимости от комплектации кроссовер обойдется клиентам от 17 215 до 20 000 долларов.