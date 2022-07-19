В Австралии новые автомобили будут испытывать под водой

Новый краш-тест позволит определить возможность спастись из тонущего автомобиля

С января 2023 года программа оценки новых автомобилей (ANCAP), специализирующаяся на краш-тестах автомобилей, продаваемых в Австралии, будет включать подводные испытания. Цель теста — определить насколько быстро пассажиры смогут выбраться из автомобиля после погружения в воду.

Как поясняют в ANCAP, возможность спастись из тонущей машины вызывает все большую озабоченность. При погружении в воду из-за давления воды и паники водитель и пассажиры могут оказаться просто неспособны открыть двери.

В соответствии с новыми требованиями, для прохождения теста пассажиры должны открыть двери и опустить электрические стеклоподъемники в течение 10 минут после того, как автомобиль погрузился под воду. Автопроизводители автомобилей, которые не соответствуют новым стандартам, должны предоставить пассажирам возможность разбить или открыть боковые окна вручную.

В дальнейшем аналогичный краш-тест появится и в США. Хотя случаи затопления автомобилей в этой стране регистрируют довольно редко. По данным NHTSA, в период с 2004 по 2007 год в среднем в год фиксировалось 384 случая смерти в результате ДТП с утоплением. В 2007 году на такие аварии приходилось менее 1% от всех дорожно-транспортных происшествий.

Основным фактором внедрения новых критериев тестирования является появление новых технологий и функций. В их числе выдвижные ручки, которые все чаще появляются в новых моделях автомобилей. Например, некоторые владельцы электромобилей Tesla отмечают, что дверные ручки замерзают на морозе.