Toyota RAV4 для европейского рынка стал «умнее»

Цены и сроки появления обновленного кроссовера на рынке, пока не объявлены

Toyota обновила кроссовер RAV4 для европейского рынка. Пока опубликованы только фото салона кроссовера с новой мультимедийной системой и увеличенной приборной панелью. Как сообщается, уже «в базе» обновленному Toyota RAV4 положен 10,5-дюймовый тачскрин мультимедиа. Для сравнения, у актуальной модели он 8,0-дюймовый.

Что касается приборной панели, то базовым версиям приходится довольствоваться прежним экраном диагональю 7,0 дюймов. 12,3-дюймовый дисплей появится только в топовых версиях.

Также в списке обновлений функция беспроводной коммуникации смартфонов с системами автомобиля, включая навигацию. Кроме того, заявлены система распознавания дорожных знаков и голосовой помощник.

Продвинутый комплекс безопасности Safety Sense теперь сможет предупреждать об потенциальных аварийных ситуациях при левом повороте. Плюс к этому, обновленный Toyota RAV4 может самостоятельно выруливать, если на дороге неожиданно появится пешеход.

Информации о технических изменениях модели и стоит ли их ожидать вообще, на данный момент нет. Также не сообщается о том, как отразятся «обновки» на ценнике популярного кроссовера.