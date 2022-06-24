Крупнейший пункт пропуска на границе Украины закрыли для проезда легковых автомобилей

Министерство инфраструктуры Украины, при согласовании с Госпогранслужбой и Гостаможслужбой, внесло изменения в работу пункта пропуска «Ягодин-Дорогуск». Они направлены на то, чтобы уменьшить очереди на границе.

Как сообщили в пресс-службе МВД, начиная с 27 июня через данный пункт пропуска смогут проехать только грузовые автомобили, а вот транспортные средства с массой до 7,5 тонн будут перенаправлять в другие КПП. К тому же для проезда пустых грузовиков выделят отдельные полосы.

В ведомстве подчеркнули, что временно через «Ягодин-Дорогуск» будут пропускать и рейсовые автомобили. Их оформление в данном пункте пропуска будет осуществляться до завершения строительный работ на ПП «Краковец».