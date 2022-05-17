Toyota вывела на тесты новый Yaris

Дата премьеры пока не объявлена

Компактный хэтчбек Toyota Yaris готовится сменить поколение. Прототип новинки попал в объективы фотошпионов на дорогах Таиланда. Точные сроки старта продаж пока не объявлены.

По предварительной информации, хэтчек следующей генерации построен на новой модульной платформе TNGA. Замена архитектуры позволила уменьшить массу автомобиля. Данных о моторной линейке нет. Ожидается, что в нее войдут бензиновые моторы рабочим объемом 1,0 и 1,5 литра. Работать они будут в связке с механической коробкой передач или вариатором.

Предположительно, целевым рынком нового Яриса станут некоторые развивающиеся страны, в том числе и Индия. Предыдущие поколения хэтчбека не пользовались особой популярностью на индийском рынке. Компании даже пришлось отказаться от его производства. Возможно, новый Toyota Yaris, кардинально отличающийся от предшественника, будет успешнее.