Тысяча в неделю: Tesla отчиталась об успехах Gigafactory в Берлине

К концу 2022 года планируют собрать 50 000 электрокроссоверов Tesla Model Y

О строительстве первого завода Tesla в Европе глава компании Илон Маск объявил в ноябре 2019 года. Работы по подготовке площадки в Брандебурге, в 35 км от Берлина, начались в начале 2020 года. Но были встречены протестами местных жителей и экоактивистов.

Завершить строительство завода, известного как Giga Berlin удалось только к октябрю 2021 года. Хотя изначально он должен был заработать за несколько месяцев до этого, в июле. Из-за бюрократических проволочек и судов с экологами официально конвейер запустили только в марте 2022 года. Пока Gigafactory в Берлине выпускает только одну модель — электрический кроссовер Model Y.

Достичь вехи в 1000 автомобилей в неделю планировали уже в апреле. Но из-за проблем с логистикой, нарастить производство удалось только сейчас. По некоторым данным, в апреле на заводе в Брандебурге собирали чуть более 350 электромобилей. Основным «узким» местом был покрасочный цех. Если компании удастся хотя бы сохранить темпы производства, то к концу года Giga Berlin выпустит 50 000 автомобилей. Для сравнения, это в 10 раз меньше проектных возможностей.

Параллельно с Gigafactory Berlin компания пытается нарастить темпы производства на новом заводе в Техасе. Берлинская площадка уже сейчас работает лучше, чем Gigafactory Texas. Причина в том, что завод в Техасе комплектует свои автомобили новыми аккумуляторными блоками типа 4680. «Немецкий» Tesla Model Y использует старые ячейки 2170. На ячейки 4680 планируют перейти позже, когда нарастят производство.