«Бумажный» Nissan Leaf поднимется на Пайкс-Пик

Спортивный автомобиль команды Samurai Speed заявлен в безлимитном классе

Японская команда Samurai Speed примет участие в подъеме на Пайкс-Пик в Колорадо, США. В этом году «Гонка в облаках» пройдет с 20 по 26 июля. В канун заезда японцы показали автомобиль, на котором попытаются улучшить рекорд Volkswagen ID.R. 2018 года. За рулем немецкого прототипа находился французский гонщик Ромен Дюма. Он сумел подняться на вершину за 7 минут 57.148 секунды.

Как и немецкий прототип, автомобиль Samurai Speed зарегистрирован в топовом безлимитном классе. Внешне он похож на Nissan Leaf. Но на этом сходство серийного электромобиля и его гоночной «копии» заканчивается.

Конструкция «двухдверки» представляет собой трубчатый каркас, на который навешаны композитные панели из основе целлюлозных волокон. Столь необычное решение поясняется тем, что титульным спонсором команды является Daio Paper Corporation. Эта компания — один из крупнейших производителей бумажной продукции в Японии.

Технической информации о спорткаре нет. Исходя из того, что он заявлен в топовом классе, силовая установка у него явно не от стандартного Лифа. В топовой версии отдача агрегата электромобиля Nissan Leaf составляет всего 218 л.с. Для победы на Пайкс-Пик этого явно мало.

Протяженность дистанции, которую преодолевают участники гонки, составляет 19,99 км. Старт располагается на высоте 2 862 метра над уровнем моря, у Седьмой Мили шоссе Пайкс-Пик, финиш — на высоте 4 301 метр. Извилистая горная трасса со средним уклоном 7 % имеет 156 поворотов. Перепад высот между стартом и финишем составляет 1 439 метров.