Тюнеры скрестили вен Suzuki Every с внедорожником Jimny (фото)

Новый автомобиль представили в рамках выставки Japan Camper Show 2022

Специалисты японской компании Route 6, продающей кемперы и минивэны, решили наглядно продемонстрировать, что получится, если скрестить вен Suzuki Every с внедорожником Jimny. Свое детище они привезли на выставку Japan Camper Show 2022, проходившую в Токио.

Основой переделки стал вен Every шестого поколения, вышедший на рынок в 2015 году. Поскольку автомобиль выглядел безлико, тюнеры решили добавить ему ярких черт. Для этого они просто взяли оформление передка от Джимни и адаптировали под него капот и передние крылья.

Этим в Route 6 ограничиваться не стали. Автомобилю доработали подвеску и увеличили клиренс, а также переработали интерьер. В нем появилась деревянная мебель. Более того, салон можно сделать просторнее и получить полноценное двухспальное место размером 1800 на 1170 мм, сложив задние сиденья.

Переделка минивена обойдется в 6 150 долларов. Это стоимость базовой версии. За доплату автомобиль укомплектуют инвертором, телевизором и другими «плюшками». Стоимость выставочного гибрида Every и Jimny составила 29 360 долларов. На родном рынке марки за стандартный вен просят 12 390 долларов.