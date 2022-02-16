У электрического Mercedes-Benz EQE появились сразу две AMG-версии

Кроме стандартной, теперь доступны еще EQE 43 4Matic и EQE 53 4Matic+

В семействе Mercedes-Benz EQE прибавление. Теперь кроме прежней версии с индексом 350, покупатели смогут выбирать между спортивными EQE 43 4Matic и EQE 53 4Matic+. Последние две добавили седану передний электромотор и обеспечили полный привод.

Суммарная отдача силовой установки EQE 43 4Matic составляет 475 л.с., тогда как у EQE 53 4Matic+ она способна выдавать 625 л.с. Для второго электроседана доступен еще пакет AMG Dynamic Plus. С ним мощность автомобиля вырастает до 686 л.с. Эти цифры кажутся невероятными по сравнению с отдачей стандартной версии EQE 350 — 292 л.с.

В пару моторам положена одноступенчатая автоматическая коробка передач. Тяга распределяется автоматически в зависимости от дорожных условий. От 0 до 100 км/ч EQE 43 ускоряется за 4,3 секунды, EQE 53 для разгона необходимо еще меньше времени — 3,5 секунды. А с пакетом AMG Dynamic Plus всего 3,3 секунды. Максимальная скорость в первом случае составит 210 км/ч, втором — 219 км/ч. С опциональным пакетом AMG Dynamic Plus — 238 км/ч.

Батарея в обеих случаях — литий-ионная на 90,6 кВтч, поддерживающая зарядку мощностью до 170 кВт. Запас хода — до 500 км.

Стандартная для базового седана пневматическая подвеска у AMG-версий изначально занижена на 5 мм. На высоких скоростях спортседаны «приседают» еще на 15 мм. За доплату доступна более эффективная тормозная система с углерод-керамическими передними тормозными дисками диаметром 440 мм. С конвейера спереди установлены диски диаметром 415 мм и шестипоршневые суппорты, сзади — 378 мм с однопоршневыми.

Помимо технических отличий EQE 43 и EQE 53 положены ряд визуальных особенностей. В первую очередь спортседаны можно идентифицировать по шильдикам AMG. На рынке «заряженные» версии Mercedes-Benz EQE появятся через несколько месяцев.