Обнародован рейтинг стран по скручиванию пробега у автомобилей – Украина в лидерах

Хуже всего ситуация обстоит в странах Балтии

Скручивание пробега у подержанных машин – проблема распространенная. С ней сталкиваются жители практически всех стран мира, с одной лишь поправкой, где-то эта практика прижилась больше, а где-то меньше. Компания carVertical провела собственное исследование и выяснила, где чаще всего встречаются автомобили с фиктивным пробегом.

Специалисты международного онлайн-сервиса проанализировали 900 сделок по продаже бу машин в 2021 году в разных странах мира. Самые плохие показатели продемонстрировали страны Балтии. Впрочем, это не удивительно, ведь именно они являются основным поставщиком подержанных транспортных средств в Европе. Лидером является Латвия, где более 24% проверенных машин имели признаки подделки. Следом идут Румыния (19,83%), Эстония (18,95%) и Литва (18,34%).

Украина заняла шестое место в рейтинге с показателем 16,06%. Это лучше, чем у России (17,43%), но хуже, чем у США (14,81%). Также в десятку стран, где часто фальсифицируют показатели одометра, вошли: Венгрия (14,10%), Германия (13,91%) и Швейцария (12,70%). По данным Европейской комиссии, скручивание пробега наносит ежегодный ущерб в 9,6 млрд евро. Ведь люди думают, что сделали выгодную покупку, а затем вкладывают в ремонт колоссальные средства.

Эксперты отметили, что в 2022 году показатели не уменьшаться, может только произойти перестановка стран в рейтинге. Это связано с тем, что за такой вид мошенничества сложно привлечь к ответственности, поэтому автовладельцы продолжают прибегать к нему снова и снова. Поэтому, покупая автомобиль на вторичном рынке, обязательно обращайтесь к специалистам, которые смогу назвать вам реальный пробег машины.