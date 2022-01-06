Sony заявила о готовности составить конкуренцию Huawei

Производитель электроники создаст новое автомобильное подразделение

Вслед за многими известными производителями электроники, Sony также решила сосредоточиться еще на одной отрасли — автомобильной. Марка намерена создать новое подразделение, которое будет специализироваться на электромобилях.

Ожидается, что новое подразделение учредят весной 2022 года. Основной специализацией Sony Mobility станут популярные сейчас во всем мире электромобили. О своих планах марка рассказала в рамках Международной выставки потребительской электроники, которая сейчас проходит в Лас-Вегасе. При этом сроки выхода первой модели с электрической силовой установкой не называются.

В рамках CES 2022 Sony представила концепт Vision-S 02. Шоу-кар — большой семиместный кроссовер длинной около 4,9 метров. Внешне новинка схожа с седаном Sony Vision-S 01, который японская корпорация показывала там же в Лас-Вегасе двумя годами раньше.

Новоиспеченный концептуальный кроссовер укомплектован четырьмя электромоторами (по одному на оси). Суммарная отдача силовой установки — 272 л.с. От 0 до 100 км/ч автомобиль ускоряется менее, чем за пять минут. Максимальную скорость ограничат на 180 км/ч.