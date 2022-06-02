У Jaguar F-Pace появилась первая лимитированная версия — Edition 1988

Особый кроссовер стоимостью около 120 тысяч евро выйдет тиражом в 394 единицы

Команда SV Bespoke от Land Rover представила первое лимитированное издание кроссовера Jaguar F-Pace — Edition 1988. Специальная версия построена на основе топового F-Pace SVR и посвящена спортпрототипу Jaguar XJR-9 LM, победителю «24 часов Ле-Мана» 1988 года. На это и указывает цифра в названии. Символичен и тираж издания — 394 экземпляра. Столько кругов было пройдено Яном Ламмерсоном, Джонни Дамфрисом и Энди Уоллесом на трассе «Сарта».

Jaguar F-Pace SVR Edition 1988 комплектуется 5,0-литровым компрессорным V8 отдачей 550 л.с. и 700 Нм крутящего момента. В паре с мотором трудится восьмиступенчатая автоматическая коробка передач с гидротрансформатором от Jaguar XE SV Project 8. Для ускорения с места до 100 км/ч кроссоверу достаточно четырех секунд. Его максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на 286 км/ч.

Кузов особого F-Pace окрашен в темно-фиолетовый цвет Midnight Amethyst. С ним контрастируют акценты Sunset Gold Satin, в частности, фирменный логотип на двери багажника и шильдики Edition 1988 с лазерной гравировкой на передних крыльях. Также кроссоверу достался черный декор и глянцево-черные корпуса боковых зеркал заднего вида. Дополняют образ 22-дюймовые колесные диски в цвете Champagne Gold Satin с покрытыми черным глянцем тормозными суппортами и ступичными колпачками. Салон отделан черной полуанилиновой кожей с карбоновым декором.

В Великобритании ценник Jaguar F-Pace SVR Edition 1988 стартует от 119 073 евро. Когда специальный кроссовер появится на дорогах, не уточняется.