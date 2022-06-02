Skoda перенесла производство комплектующих за пределы Украины

Из-за войны, в Украине простаивают или работают не на полную мощность большинство предприятий. Затронула эта ситуация и завод по производству кабельной продукции для автомобилей Skoda.

Конечно нехватка жгутов тормозит сборку транспортных средств чешской марки. Для того, чтобы обеспечить бесперебойный доступ к этому виду комплектующих, компания приняла решение о переносе производства за пределы Украины, а именно в город Млада-Болеслав (Чехия). Сообщает Marketwatch.

Также Skoda увеличила объемы заказов кабельной продукции у поставщиков в Марокко и Румынии. Таким образом производитель застраховал себя от нехватки компонентов. В компании отметили, что из-за перебоев в поставках, вызванных войной в Украине, она вынуждена была приостановить производство электромобиля Skoda Enyaq iV на восемь недель.