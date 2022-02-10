У Kia Sportage появилась плагин-гибридная версия мощностью 265 л.с.

Прием предзаказов на самую мощную модификацию кроссовера стартует в конце февраля

Kia объявила цены и спецификации кроссовера Sportage 2022 года, который в пятом поколении впервые стал подключаемым гибридом. На рынке ему придется конкурировать c новый Nissan Qashqai, Citroen C5 Aircross и Ford Kuga.

Новый Kia Sportage PHEV укомплектован 265-сильной силовой установкой, заимствованной у Hyundai Tucson. Она состоит из 1,6-литрового бензинового двигателя, электромотора и литий-ионной батареи емкостью 13,8 кВтч. Официальный запас хода на электротяге пока не объявлен. Предположительно, он составит около 48 км.

Также «пятый» Sportage доступен в гибридной версии. Силовая установка такого кроссовера состоит из 1,6-литрового бензинового двигателя мощностью 230 л.с., батареи емкостью 1,49 кВтч и электродвигателя. Есть в гамме и «мягкий гибрид» на базе бензинового мотора. Полностью электрической версии у нового Sportage не будет.

На выбор водителю будет доступно несколько ездовых режимов, от стандартного до Comfort, Eco, Sport и совершенно нового Terrain. Последний предназначен для езды по снегу, грязи или песку.

Kia Sportage пятого поколения предложит просторный салон с «лучшим в классе» пространством для ног пассажиров второго ряда и большее на 100 литров по сравнению с предшественником багажное отделение — до 591 литра.

Салон укомплектован двумя 12,3-дюймовыми дисплеями: один — панель приборов, второй — мультимедийный комплекс. На центральной консоли теперь есть беспроводная зарядка для смартфона.

Также в новом поколении кроссовер получил пакет Kia DriveWise ADAS. Он включает в себя ряд функций активной безопасности. Это интеллектуальный круиз-контроль, система предупреждения о фронтальном столкновении и мониторинг «слепых зон». Сюда же относится шоссейный автопилот. Он способен контролировать скорость и расстояние до впереди идущего транспортного средства. Плюс к этому предусмотрена поддержка приложения Kia Connect и система Remote Smart Parking Assist, позволяющая удаленно парковать и забирать автомобиль с паркоместа.

В Великобритании базовый Kia Sportage пятого поколения оценили в $36 560. За плагин-гибрид придется отдать от $51 990 до $59 300 в зависимости от уровня отделки салона.