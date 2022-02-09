У кроссовера Alfa Romeo Stelvio появился «младший брат»

Марка представила новую стильную модель - Tonale

Имя для второго кроссовера марка выбрала по аналогии с первой моделью. Автомобиль назвали в честь горного перевала в Альпах высотой 1883 метра над уровнем моря. Тоже самое касается и модели Stelvio. Свое имя кроссовер получил в честь другого более внушительного перевала высотой 2557 метра. С названиями все вполне логично.

Tonale маркетологи марки позиционируют, как автомобиль для молодой аудитории. В большинстве своем жителей крупных городов. Выглядит он стильно и очень современно.

В основу модели легла платформа FIAT, которая используется в Jeep Renegade. Экстерьер Alfa Romeo Tonale создан с учетом всех характерных особенностей бренда, а именно ярко-выраженного двухобъемного профиля, T-образной решетки радиатора и примыкающих к ней воздухозаборников. Сюда же можно отнести боковины со сложными ненавязчивыми выштамповками и боковые зеркала «на ножках».

Габаритами кроссовер сопоставим с Audi Q3. Его длина — 4528 мм, ширина — 1835 мм, высота — 1604 мм. Размер колесной базы — 2636 мм.

В салоне — цифровая приборная панель диагональю 12,5 дюймов, а также система мультимедиа с возможностью управления голосом или через приложение на смартфоне. Диагональ последней — 10,25 дюймов.

Покупателям Alfa Romeo Tonale будут предлагать в пяти версиях — бензиновой, дизельной, двух гибридных и плагин-гибридной.

Бензиновый вариант комплектуется 2,0-литровым двигателем, выдающим 256 л.с. Работает мотор в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. В Европе такой кроссовер продавать не планируют. Это связано со строгими нормами вредных выбросов.

Дизельная модификация предполагает 1,6-литровый двигатель, выдающий 130 л.с. Она доступна только с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.

Оба «мягких гибрида» комплектуются 1,5-литровым бензиновым двигателем и семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. В силовую установку входит 48-вольтовый стартер-генератор, который подключается на низких скоростях. Он способен кратковременно выдавать до 20 л.с. В стандартной версии мощность гибрида 130 л.с., в более дорогой — 160 л.с. Привод — передний, но передвигаться кроссовер может и на электротяге.

Последняя версия, она же топовая, — плагин-гибридная. Ее силовая установка состоит из 1,3-литрового турбированного бензинового двигателями и электромотора, отдельно установленного на задней оси. Все это дополнено литий-ионной батареей емкостью 15,5 кВт*ч. Привод — полный. На электротяге Tonale способен проезжать до 80 км в городском цикле. Суммарная отдача силовой установки новинки — 275 л.с. Разгонная динамика самой мощной версии Alfa Romeo Tonale — 6.2 секунды до первой “сотни”.

Старт продаж второго по счету кроссовера Alfa Romeo запланирован на июнь 2022 года. Его стоимость уже известна: базовую версию Tonale оценили в 30 000 евро. В Украине Tonale должен появиться ближе к осени.