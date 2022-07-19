Велосипедисты получат собственную подушку безопасности

Небольшой airbag интегрируют в велосипедный шлем

Шведские компании Autoliv и POC совместными усилиями разработают велосипедный шлем со встроенной подушкой безопасности. Срабатывать она будет в том случае, когда установленные на шлеме датчики зафиксируют резкое движение головы велосипедиста. Например, во время падения или наезда автомобиля. Именно airbag первым примет удар на себя. После в дело вступит сама конструкция шлема.

По данным Autoliv, на сегодняшний день 60% смертельных травм среди велосипедистов связаны именно с травмами головы. Как сообщили в компании, за последние десять лет в Швеции количество тяжелых велосипедных травм выросло на 24%.

По мнению разработчиков, шлем с подушкой безопасности может спасти немало жизней. В частности, риск получения велосипедистом смертельных травм и травм средней тяжести при столкновении на скорости 20 км/ч снизится с 80 до 30%.

Подобная разработка есть и у шведской компании Hövding, основанной в 2005 году Анной Хаупт и Терезой Алстин. Это шарф с подушкой безопасности, которая при падении активируется и оборачивается вокруг головы и шеи. Серийное производство шлема-шарфа началось в ноябре 2011 года, а в сентябре 2019 году дебютировала версия Hövding 3.0. Усовершенствованный шлем получил поддержку Bluetooth-подключения к смартфону для обновления прошивки и автоматической отправки уведомлений экстренным службам. В Европе такой шарф стоит около 280–360 евро.