У кроссовера Range Rover появилась версия «для избранных»

Тираж специальной версии стоимостью 345 000 долларов ограничен 17 единицами

В этом году Неделя автомобильной моды в Монтерее традиционно порадовала посетителей целым рядом эксклюзивных новинок. Одна из них — специальное издание кроссовера Range Rover 2023 модельного года. Новинка с ценником 345 000 долларов и тиражом 17 единиц предназначена для рынка Северной Америки.

Версия Range Rover Carmel Edition разработана подразделением персонализации SV Bespoke. От базовой модели, представленной в конце 2021 года, она отличается эксклюзивным дизайном экстерьера и интерьера. Кузов кроссовера окрашен в оттенок Satin Bronze. Вставки такого же цвета имеются на оригинальных 23,0-дюймовых колесных дисках Diamond Turned с отделкой Sark Grey Gloss.

За основу Carmel Edition был взят длиннобазный Range Rover, что позволило предложить просторный салон с посадочной формулой 2х2. Передние сиденья отделаны анилиновой кожей цвета Liberty Blue (синяя свобода), задние — оттенка Caraway (тмин). Также кроссоверу достались фирменные накладки на дверные пороги SV Bespoke. Салон украшен вышивкой с названием издания и декорирован элементами в цвете Satin White. В распоряжении пассажиров второго ряда столик и подстаканники с электроприводом, холодильник и набор стеклянной посуды Dartington Crystal с гравировкой SV.

Технически Range Rover Carmel Edition ничем не отличается от базовой модели. Под капотом особого кроссовера стандартный Twin-Turbo V8 рабочим объемом 4,4 литра. Отдача агрегата — 530 л.с. и 749 Нм крутящего момента.

Ценник Range Rover Carmel Edition — 345 000 долларов без учета 1475 долларов за доставку. Как сообщается, компания сама выберет счастливчиков, которые смогут приобрести автомобиль. Это первый случай, когда Land Rover предлагает специальное издание исключительно гостям Range Rover House, домашней базы автопроизводителя на Неделе автомобильной моды в Монтерее.

Вместе с автомобилем владельцы Carmel Edition получат две кастомные клубные карты от Titleist Performance Institute и два полных клубных набора. Часть выручки от продажи каждого из 17 кроссоверов компания пожертвует Национальному морскому заповеднику Монтерей-Бей. Сроки доставки автомобилей владельцам не уточняются.