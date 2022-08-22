У Lamborghini Urus появилась «заряженная» версия — Urus Performante

В зависимости от рынка 666-сильная модификация кроссовера стоит от 200 до 482 тысяч евро

Lamborghini представила первую производную Urus. Презентация «заряженной» версии кроссовера с душой спорткара и функциональностью внедорожника, состоялась в Пеббл-Бич, Калифорния. Ранее этот автомобиль успел установить новый рекорд Пайкс-Пик для серийных кроссоверов. 20-километровую трассу со 156 поворотами и перепадом высоты 1,44 км Urus Performante преодолел за 10 минут 32,064 секунды.

Прежний рекорд принадлежал родственному Bentley Bentayga. В 2018 году внедорожник, управляемый новозеландским гонщиком Рисом Милленом, проехал «Гонку к облакам» за 10 минут 49,902 секунды.

От базового Urus, представленного в декабре 2017 года, «заряженная» версия отличается новой пружинной подвеской, новым межосевым дифференциалом и форсированным с 650 до 666 л.с. четырехлитровым мотором V8. Максимальный крутящий момент агрегата остался прежним — 850 Нм.

Также в списке отличий увеличенная на 16 мм колея и заниженный на 20 мм дорожный просвет. Новый кузовной обвес вылился в 25 мм дополнительной длины. Плюс к этому заявлен новый режим ездовой электроники — Rally.

Внешне Urus Performante можно идентифицировать по новому переднему бамперу, иному капоту, заднему спойлеру, диффузору и некоторым другим элементам экстерьера. Как утверждают в Lamborghini, «заряженный» Urus может похвастаться «рекордным» для своего сегмента количеством углепластика. Отдельный акцент сделан на стандартной для модели титановой выпускной системе Akrapoviс, за счет которой снаряженная масса кроссовера уменьшилась на 47 кг.

Уже «в базе» Urus Performante укомплектован 22-дюймовыми колесными дисками с креплением титановыми болтами. За доплату предлагают диски диаметром 23 дюйма и специально разработанные полуслики Pirelli P Zero Trofeo R. Такие шины были установлены на автомобиль во время рекордного заезда на Пайкс-Пик.

По данным производителя, для ускорения от 0 до 100 км/ч «заряженному» Lamborghini Urus достаточно 3,3 секунды, на 0,3 секунды меньше базовой модели. Максимальная скорость выросла до 306 км/ч, на символический 1 км/ч.

На родном рынке марки Lamborghini Urus Performante оценили от 215 261 евро, в других странах континентальной Европы — от 218 487 евро. Британцам 666-сильный кроссовер предлагают за 200 700 евро, американцам — на 60 тысяч евро дороже. Но больше всех выложить за «заряженный» Urus придется китайцам. На местном рынке кроссовер оценили в 482 тысячи евро. При этом мощность мотора уменьшили до 640 л.с., что на 10 л.с. меньше, чем у базовой модели.