Новости В Украине можно оформить электронный полис «Зеленая карта»

С 1 сентября украинские автомобилисты смогут заключать договоры международного страхования «Зеленая карта» в электронном виде. Как сообщили в МТСБУ, процедура оформления такого полиса будет аналогична заключению внутреннего электронного договора ОСАГО.

Алгоритм следующий:

владелец транспортного средства вносит сведения, необходимые для заключения договора, в электронную форму на сайте страховщика;

страховщик на основании полученной информации формирует предложение и направляет его автовладельцу через электронные каналы коммуникации;

автовладелец подписывает электронный договор страхования в соответствии с законодательством и оплачивает страховую премию страховщику.

Электронный полис оформляется практически мгновенно. Владелец автомобиля получает pdf-файл со сгенерированным черно-белым страховым сертификатом «Зеленая карта» и его визуальную форму. Именно ее нужно распечатать и предъявлять по требованию инспекторов полиции.

«Аналогично договору внутреннего ОСАГО, договор международного страхования «Зеленая карта» можно будет заключить либо в бумажной, либо в электронной форме по выбору страхователя», – говорится в сообщении.