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В Украине можно оформить электронный полис «Зеленая карта»
С 1 сентября украинские автомобилисты смогут заключать договоры международного страхования «Зеленая карта» в электронном виде. Как сообщили в МТСБУ, процедура оформления такого полиса будет аналогична заключению внутреннего электронного договора ОСАГО.
Алгоритм следующий:
- владелец транспортного средства вносит сведения, необходимые для заключения договора, в электронную форму на сайте страховщика;
- страховщик на основании полученной информации формирует предложение и направляет его автовладельцу через электронные каналы коммуникации;
- автовладелец подписывает электронный договор страхования в соответствии с законодательством и оплачивает страховую премию страховщику.
Электронный полис оформляется практически мгновенно. Владелец автомобиля получает pdf-файл со сгенерированным черно-белым страховым сертификатом «Зеленая карта» и его визуальную форму. Именно ее нужно распечатать и предъявлять по требованию инспекторов полиции.
«Аналогично договору внутреннего ОСАГО, договор международного страхования «Зеленая карта» можно будет заключить либо в бумажной, либо в электронной форме по выбору страхователя», – говорится в сообщении.