У Lincoln Navigator появилась «чайная» версия

Стоимость внедорожника для чаепитий не озвучивается

Lincoln выпустил специальную версию флагманского внедорожника Navigator для китайского рынка — Navigator One. Тираж издания ограничен 30 экземплярами. Презентация новинки состоялась в последние дни августа на автосалоне в Чэнду.

Navigator One построен на длиннобазной версии Navigator L, но предлагает ряд эксклюзивных функций недоступных для базовой модели. Трехрядный салон внедорожника превратился в роскошный «кокон» для двух пассажиров, сидящих на отдельных капитанских сиденьях с раскладывающимися в горизонтальное положение спинками.

В массивной центральной консоли между сиденьями установлен планшет, на который вынесено управление всеми функциями в салоне. С его помощью пассажиры могут регулировать настройки телевизора, аудиосистемы и светодиодной потолочной подсветки, имитирующей звездное небо. Изюминка интерьера — чайный сервиз Jian ware. Для полного соответствия китайской традиции подачи чая в консоли предусмотрена специальная решетка для слива напитка.

Внешне внедорожник для чайной церемонии отличается особой двухцветной серебристо-фиолетовой окраской кузова и оригинальными 22-дюймовыми колесными дисками. Информации о технических доработках нет. По всей вероятности, под капотом у Navigator One стандартный 3,5-литровый турбированный V6. Работает агрегат в связке с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.