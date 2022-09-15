У пикапа Hennessey VelociRaptor появилась трехосная версия
Американская компания Hennessey Performance Engineering, специализирующаяся на модификации спорткаров известных мировых брендов, вывела на рынок новую трехосную версию пикапа VelociRaptor. Основой для нее стал Ford F-150 Raptor четырнадцатого поколения, представленный в феврале 2021 года.
В процессе превращения в VelociRaptor 6×6 грузовую платформу базового пикапа увеличили с 1,67 до 2,4 метров. Под ней установили пару мостов с блокировками межколесных дифференциалов. По заявлению разработчиков, сцепление с дорогой улучшилось на 50%.
Также Велоцираптору достались модернизированная подвеска с амортизаторами Fox, трехдюймовый лифт-кит и 20-дюймовые колесные диски Hennessey с 37-дюймовыми внедорожными шинами. Дополняют образ трехосного монстра новые стальные бамперы и дополнительная светотехника спереди.
Под капотом у VelociRaptor 6×6 форсированный 3,5-литровый V6 заводского Ford F-150 Raptor. В частности, были установлены более производительные турбокомпрессоры, новый интеркулер и перекалиброванный блок управления. В результате отдача мотора выросла с 457 л.с. и 692 Нм крутящего момента до 566 л.с. и 911 Нм.
Стоимость Hennessey VelociRaptor 6×6 — 399 950 долларов с учетом донорского F-150 Raptor. Первые трехосные пикапы доставили клиентам в начале этого месяца.