Владимир Зеленский попал в ДТП в Киеве – детали происшествия

В ночь с 14 на 15 сентября автомобиль, в котором находился президент Украины Владимир Зеленский, попал в ДТП.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, инцидент произошел в Киеве после возвращения Президента из освобожденного Изюма. Машина Зеленского и автомобиль сопровождения столкнулись с легковым транспортным средством. К счастью, серьезных травм никто из участников аварии не получил.

Медики из кортежа осмотрели главу государства на месте аварии. Серьезных травм у него не выявили. Также они оказали помощь водителю легкового автомобиля и передали его «‎скорой». Чиновник не стал называть причины ДТП. Сказал, что все обстоятельства выяснят правоохранители.