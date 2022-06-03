Кабмин намерен снизить налоги на электромобили

Правительство Украины намерено стимулировать жителей страны к покупке автомобилей на электротяге. Для этого чиновники планируют отменить сбор в пенсионный фонд при первой регистрации электромобилей.

Инициатива изложена в законопроекте №7418 от 30.05.2022 года «О‎ внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты о пересмотре отдельных льгот по налогообложению». Документ внесен в Верховную Раду и находится на рассмотрении в профильных комитетах по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Если этот проект закона будет принят, украинцы смогут экономить от 3 до 5% от стоимости приобретаемого электромобиля. Это касается как новых, так и подержанных машин. Также стоит отметить, что электрокары в Украине еще освобождены от всех пошлин и НДС при растаможке. Таким образом регистрация автомобилей на электротяге будет дешевле, чем топливных.