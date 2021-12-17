Новинка У Range Rover появилась богатая версия с керамикой, деревом и кожей

Новая топовая версия внедорожника получила аббревиатуру SV

Land Rover показал новую, особую версию внедорожника Range Rover. От предыдущих она отличается богатым оснащением и использованием премиальных материалов.

Внешне новый Land Rover Range Rover SV выдает радиаторная решетка с пятью перемычками и дизайн переднего бампера. На кузове красуются шильдики с названием модификации. Каждый из них покрыт керамическим покрытием. Обилие керамики наблюдается и в салоне. Например, он используется на селекторе переключения передач и ручках климат-контроля. По мнению разработчиков, керамика «приятно холодит» во время прикосновений.

В салоне — обилие натурального дерева и кожи. В частности, деревом отделана центральная консоль, причем это может быть, как цельный кусок, так и мозаика. Размер элементов такой деревянной мозаики — 6 х 8 мм. Укладываются они вручную.

Кресла могут быть отделаны кожей или полиуретаном. Последний текстурой очень похож на натуральную кожу, но на 30% легче, а при его производстве выделяется на 75% меньше СО2. Такой вариант особенно оценят защитники экологии и животных.

Кузовная палитра Land Rover Range Rover SV дополнена 14 эксклюзивными оттенками. Покрытие может быть матовым или глянцевым. При желании премиальный образ дополнят контрастной крышей. Более того, выбрать можно и колесные диски.

По части техники никаких изменений не предвидится. Под капотом у особого Range Rover прежний 4,4-литровый бензиновый двигатель от BMW мощностью 523 л.с.

Старт продаж Land Rover Range Rover SV запланирован на 2022 год. Стоимость нового внедорожника пока держат в секрете.