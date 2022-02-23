У седана MG 5 появится версия «под спорт»

Полноценная премьера MG 5 Scorpio ожидается в ближайшее время

Марка MG анонсировала появление еще одной версии седана MG 5, правда теперь «спортивной». При этом подробностями об автомобиле делиться не стали, за исключением нескольких тизеров. Благодаря министерству промышленности Китая внешность новинки перестала быть секретом еще в прошлом году. Теперь официально известно, что такой седан получит приставку Scorpio в названии.

У «спортивного» MG 5 другая радиаторная решетка и бамперы, более выпуклый капот и иная оптика. На крыше багажника красуется раздвоенный спойлер. Ну а цвет кузова — кислотно-зеленый — еще раз подчеркивает, что перед нами «спортивный» автомобильный.

По сравнению с базовым MG 5 версия Scorpio получилась на 20 мм длиннее, тогда как ширина и высота такие же. Габариты новинки — 4695 х 1842 х 1480 мм. Размер колесной базы — 2680 мм.

Седану MG 5 Scorpio положен новый 1,5-литровый бензиновый двигатель, выдающий 181 л.с. У стандартного MG 5 эта цифра немного скромнее — 173 л.с. По некоторым данным, коробка передач будет семиступенчатой роботизированной, привод — передним.

Стоимость «спортивного» MG 5 Scorpio пока неизвестна. То же самое можно сказать о дате премьеры.