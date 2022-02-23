В электрокарах Lucid нашли дефект – компания объявила отзыв

Под отзыв попало 203 электрокара

Электрический седан Lucid Air, который является главным конкурентом Tesla Model S, вышел на рынок осенью 2021 года. Компания успела поставить покупателям несколько сотен электрокаров. Однако теперь она вынуждена отозвать их обратно.

Дело в том, что в электромобилях выявлена проблема с передними стойками амортизаторов. В процессе производства в них неправильно установили стопорные кольца. Это может привести к внезапному уменьшению дорожного просвета и повреждению передних тормозных магистралей, что, в свою очередь, может стать причиной возникновения аварии.

Также из-за этого дефекта пользователи могут ощущать нехарактерную вибрацию машины. В компании отметили, что при возникновении любого из этих сбоев, система обязательно предупредит водителя. Например, придет уведомление «ошибка управления подвеской» или «низкий уровень тормозной жидкости».

По данным издания Reuters, под отзыв попало 203 электромобиля Lucid Air. Американский производитель проведет ремонт за свой счет. На проверку и устранение неисправности потребуется около четырех часов. В случае, если сроки увеличатся, компания готова предоставить владельцам дефектных машин подменный транспорт.