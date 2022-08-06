У Toyota C-HR появилась новая специальная версия

Старт физических продаж нового кроссовера запланирован на 29 августа

Toyota выпустила новую специальную версию кроссовера C-HR. Спецкомплектация под названием Mode-Nero Safety Plus III предназначена для японского рынка. Ее продажи стартуют 29 августа.

От базовой модели специальные кроссоверы отличаются эксклюзивным оттенком кузова — Inazuma Sparkling Black Glass Flake (глубокий темно-коричневый металлик). Также новинке достались светодиодные фары Bi-Beam с черными элементами корпуса и матово-черные колесные диски диаметром 18 дюймов. В салоне — сиденья с коричневы декоративными вставками. В списке стандартного оснащения камеры кругового обзора.

Никаких технических изменений спецверсия не предполагает. В Японии кроссовер предлагают с 1,2-литровым бензиновым наддувным двигателем мощностью 116 л.с. Работает он в паре с механической коробкой передач. Привод — передний или полный. Также доступна гибридная модификация, силовая установка которой состоит из 98-сильного бензинового мотора объемом 1,8 литра и электродвигателя на 73 л.с. Привод — исключительно передний.

Приобрести Mode-Nero Safety Plus III можно в двух комплектациях G и GT. Ценник стартует от 20 170 долларов.