Новинка У Toyota Camry появилась новая «юбилейная» версия, но не для всех

Новинка приурочена к сорокалетию появления модели и будет доступна только на рынке США

Toyota Motor выпустила специальную среднеразмерную версию седана Camry, вышедшего на рынок сорок лет назад. «Юбилейной» стала обновленная комплектация Nightshade Special Edition, доступная на рынке США.

Специальный седан окрашен в новый оттенок Reservoir Blue (темно-синий металлик), с которым контрастируют черные корпуса боковых зеркал заднего вида, задний спойлер и шильдики. Также новинка отличается оптикой с черными элементами и 19-дюймовыми колесными дисками в бронзовом цвете. Дополняет образ агрессивный передний бампер от спортивной Camry TRD.

В США Toyota Camry Nightshade предлагают в нескольких модификациях. Базовый седан комплектуется бензиновым мотором мощностью 203 л.с. и рабочим объемом 2,5 литра. На ступень выше версия с 3,5-литровыми V6 отдачей 310 л.с. Также доступен 208-сильный гибрид с силовой установкой на базе того же 2,5-литрового бензинового мотора. Привод — передний или полный в зависимости от версии.