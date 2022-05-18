ВСУ получили эстонские бронемашины «Alvis 4» (фото)

Эстония продолжает поддерживать Украину в войне с российскими оккупантами. Она передала украинским защитникам бронированные автомобили «Alvis 4», которые отличаются маневренностью и вездеходностью.

О поставке этой техники ранее не заявлялось. Партия машин из семи единиц засветилась уже на территории нашей страны. Отмечается, что у этих бронемашин две поворотные оси, позволяющие им преодолевать даже суровое бездорожье. К тому же их легко оборудовать пулеметом или противотанковым комплексом.

Увы, точные технические характеристики этой бронетехники неизвестны. В любом случае «Alvis 4» станут отличными помощниками на передовой. Особенно если учитывать опыт их использования в Афганистане и Южной Африке. Об этом сообщает телеграмм-канал «Диванно-штурмовая бригада».